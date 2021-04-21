Bakan Kurum Uzun Mehmet Camii'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça önemsediği ve yakinen takip ettiği Uzun Mehmet Camii'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, beraberinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti il başkan vekili Ömer Gülay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, daire müdürleri, belediye başkanları ile birlikte inceleme yaptı.

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada; "Zonguldak'taki vatandaşlarımızın refahı ve geleceği için atılması gereken tüm adımları hep birlikte karar vererek atmaya gayret gösteriyoruz. Zonguldak'ın yeşiline daha çok yeşil katacak, mavisini koruyacak, yürüyüş yollarıyla, kentsel dönüşümüyle, millet bahçeleriyle inşallah 2023'e giden yolda güçlü Zonguldak, güçlü Türkiye anlayışıyla projelerimizi gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Uzunmehmet Camimizin bitmesine müteakip Zonguldak'ımıza ziyarette bulunacaktır. Bizde burada bütün ekibimizle birlikte yapılan projeleri yerinde görmek hem de son durumlarını görmek için Zonguldak'tayız. Zonguldak eşsiz bir şehrimiz ve el emeğini, alın terini her noktasında görebildiğiniz bir şehir." dedi.

"ZONGULDAK'TA 2 BİN 219 BİNADA RİSKLİ YAPI TESPİT ETTİK"

Kurum, "Zonguldak'ta 2 bin 219 binadan oluşan riskli yapı tespitimiz var. Bu binaların tespitlerine müteakip 2 bin 71'inin yıkımı gerçekleştirildi. Diğerlerini de tespitleri çerçevesinde yıkımları gerçekleşiyor. İklim değişiklinin etkilerini en aza indirmek amacıyla Karadeniz Bölgesinden eylem planlarımızı açıklamıştık. Bu çerçevede yapmış olduğumuz tespitlerle taşkın riski bulunan Zonguldak'ımızda 225 binanın olduğunun tespitini yaptık. 225 bina hem merkezde hem de ilçelerimizde yer alıyor. Bu binalarında süreç içerisinde taşkın riski altından kurtarılması noktasında çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Bu binaların boşaltma işlemleri sonrası yıkım işlerini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"UZUNMEHMET CAMİİ ZONGULDAK'A DEĞER KATACAK"

Kurum, "Lavuar alanı ve Uzunmehmet Camimizin içinde bulunduğu alan şehrin en önemli lokasyonlarından bir tanesi. 22 bin metrekarelik alan üzerinde 6 bin cemaat kapasitesine sahip, 250 araçlık kapalı otoparkı olan Uzunmehmet Camimiz inşallah Ramazan ayı içerisinde tamamlanıp Zonguldaklı kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Gerçekten hem bölgemize hem de Zonguldak'ımıza değer katacak camimiz çinileri, hatları, tezhipleri, içinde kullanılan mermer işlemeleriyle ahşap kündekari kapı ve pencereleriyle burada simge bir eser olacaktır. Zonguldak'a her gelenin göreceği, etrafındaki 22 bin metrekarelik peyzaj alanında gezmek isteyeceği bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

"LAVUAR ALANI İHALESİ MAYIS AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK"

Bakan Kurum, "Lavuar alanını Enerji Bakanlığımız ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz takas yapmak suretiyle tahsis ettik. Bu çerçevede burayı milletimize kazandıracak bir yeşil alan ve plan düzenlemesi yapacağımızı ifade etmiştik. Bu alanında 44 bin metrekarelik kısmını ilişkin ihalemizi Mayıs ayı içerisinde yapıyoruz. Lavuar alanını, camimizin olduğu alan ve sahilimizle birleştirdiğimiz zaman Zonguldak'ın valiliğin önüyle başlayıp üniversitemize kadar olan çok önemli yürüyüş, bisiklet aksı, yeşil alanı oluşturmuş ve birleştirmiş olacağız. Lavuar alanının 44 bin metrekarelik kısmını yaklaşık 80-90 milyon yatırım bedeli olan projemizin ihalesini yapacağız." şeklinde konuştu.

"FEVKANİ KÖPRÜSÜ MASTIR PLANINI BELEDİYE HAZIRLIYOR"

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şöyle söyledi:

"Şehrimizde Fevkani Köprümüz var. Fevkani Köprüsüne ilişkinde ulaşım mastır planını belediyemiz hazırlıyor. Yapılacak ulaşım mastır planı çerçevesinde öncelikle köprü altında bulunan 80 esnafımızı emlak konut genel müdürlüğümüz belediyemizle birlikte kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Şehrin merkezinde 6 bin metrekarelik alanda ihalesini Nisan ayı içerisinde yapacağız ve köprünün altındaki esnafımızı hiçbir mağduriyet yaşamaması için kira ve taşınma yardımı yapacağız. Bir yıl içerisinde de o projeyi tamamlarız. Esnafımızı bu alanlara taşıyacağız. Ondan sonra ulaşım mastır planı çerçevesinde de gerekirse mevcut köprülerin yıkımı, restorasyonu şeklinde bu alanımızı da düzenleyeceğiz. Şehrimize yakışacak görüntüyü bu alanda da yapıyor olacağız."