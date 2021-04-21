Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel sergi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijital gösterimde, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla taçlanan Milli Mücadele süreci, zengin fotoğraflar ve video görüntüleri eşliğinde anlatılıyor.

Milli iradenin tecelligahı TBMM'nin açılış günü 23 Nisan'ın, aynı zamanda Çocuk Bayramı olmasının anlamlı hikayesi de sergide yer alıyor.

Gösterimlerin üç boyutlu hologram ve video mapping tekniğiyle gerçekleştirildiği dijital sergi, 18 Mayıs'a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanıyor.

Serginin dijital gösterimi, cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak.