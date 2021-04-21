Hadsizliği, vicdan duvarına çarptı!

Canan Kaftancıoğlu, '128 milyar dolar' yalanı için hazırladığı paylaşımda dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan bebek üzerinden büyük bir çirkinliğe imza attı. Daha önce de birçok konuda farklı kesimlere yönelik saldırı ve gaflarıyla tepki çeken Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugüne kadar hiç olmadığı kadar tepkiyle karşılaştı ve çok ağır eleştiriler aldı. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin kaybolduğunu iddia ederek propaganda yapan Kaftancıoğlu'nun, 2015'te cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeği siyasete alet etmesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadesini kullandı. Vatandaşlar da Canan Kaftancıoğlu'na büyük tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:İnsanlığın bu kadar. Savaş kurbanı bir bebeğin üzerinden algı çalışması yapacak kadar zavallısın.Bunlar bebek ölümlerine yabancı değil. PKK'nın yıllarca katlettiği bebekler için sevindiler.Ölmüş bir bebeğin üzerinden siyaset yapacak kadar küçülen, her türlü davada suçu sabit görülen algıcı niye dışarıda.