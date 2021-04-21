Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Engin Altay'a sert tepki: TSK görevinin başındadır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Altay yaptığı açıklamada, "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." ifadelerine yer verirken, bu sözler eleştirilerin odağında yer aldı.

"TSK 'ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ' ANLAYIŞIYLA GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Altay'a tepki gösterdi. Akar yaptığı açıklamada, "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.