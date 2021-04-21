SON DAKİKA: Datça depremi İstanbul depremini etkiler mi? Prof. Dr. Sözbilir gerçeği açıkladı!

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN1'DEN FAZLA OLMASI

"Bölgedeki depremler 400'ü buldu" diyen Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu: "İlginç olan bir konu ise 5 olan depremlerin birden çok olması. Ana şok sınıfına giren bu depremler, 1'den çok gerçekleşti. 3 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi. Bu tür birbirine yakın büyüklükteki depremlerin olduğu zamanlarda daha çok 'volkanik kökenden mi kaynaklandığı' konusunda bir soru işareti oluşuyor. Dolayısıyla bölgeye baktığımız zaman volkanları görüyoruz. Bu volkanlara baktığımız zaman Datça'dan Yunanistan'a doğru bir yay şeklinde uzanıyor.