Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 23 Nisan’da Fatihli çocuklara köpük balon hediye
Giriş Tarihi: 22.4.2021 18:16

23 Nisan’da Fatihli çocuklara köpük balon hediye

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
23 Nisan’da Fatihli çocuklara köpük balon hediye

, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirecek hem de hediyeden mahrum bırakmayacak.

Fatih Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirecek hem de hediyeden mahrum bırakmayacak.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Alınan kısıtlama kararlarından en çok etkilenen ise çocuklar oluyor. Fatih Belediyesi çocukların burukluğunu biraz olsun gidermek amacıyla düzenlediği etkinlikle maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde ilçede sokakları dolaşarak miniklere Köpük Balon hediye edecek.
Fatihli çocuklar Fatih Belediyesi ekiplerinin dağıtacağı köpük balonları balkonlarından sarkıttıkları sepetleri ile alabilecekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan’da Fatihli çocuklara köpük balon hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA