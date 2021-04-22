3.5 ayda 836 terörist etkisiz

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 836'ya ulaştığı kaydedildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 55'e yükseldi. ANKARA