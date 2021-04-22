AK Parti’den 23 Nisan amblemi!

AK Parti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için amblem hazırladı. AK Parti'nin amblemi olan ampulden yola çıkılarak çizilen 23 Nisan ambleminde, çocuklar ampulün etrafında sallanıyor, ip atlıyor ve bayrak sallıyor. AK Parti'nin resmi Twitter hesabının profil resmi yapılan 23 Nisan amblemi sosyal medyadan da ilgi gördü.





"HEP BÖYLE KALABİLİR!"



AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe de amblemi beğenerek, "Çok tatlış değil mi, bence hep böyle kalabilir. 23 Nisan" dedi.