Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yalan siyaseti ile faşist Goebbels taktikleri uyguladığını belirten AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medyadan bir dizi değerlendirmelerde bulundu.

"CHP SIRF ERDOĞAN GİTSİN DİYE ABD'NİN ÜLKEMİZE DOLAR OPERASYONU YAPMASINI İSTİYOR"

Külünk değerlendirmesinde "CHP'nin yalan siyaseti ile faşist Goebbels taktikleri uyguluyor. Sürekli yalan üreterek kendi kitlesinin gerçek algısını çökertti. Şimdi milletimizin gerçeklik algısını çökertmek istiyor. CHP sırf Erdoğan gitsin diye ABD'nin ülkemize Dolar operasyonu yapmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"İLHAN KESİCİ BİLE CHP'NİN KUYRUKLU YALANINI DEŞİFRE ETTİ"

Külünk, açıklamasına şöyle devam etti: "Küresel güçlerin verdiği zararları da iktidara sözüm ona büyük yalanlarıyla fatura etmek istiyor... Öyle ise soruyor ve yorumlarınızı bekliyoruz. Böyle bir durumda sizce; CHP ne ile dolar? CHP Ne ile Dolar! CHP, FETÖ taktiklerinin çakmasını yaparak; bildik karalama kampanyası yürütmek istedi, Ancak kendi vekilleri İlhan Kesici bile 'Merkez Bankasında Dolar kaybolmaz; bilanço okuyabilen bunu girer ilgili siteye görür detaylı şekilde!...' diyerek; CHP'nin kuyruklu yalanını deşifre etti. Fakat pişkinlikle bu yalanı ısrarla devam ettirmek istiyorlar. Sandıkla seçilme ihtimaline hala inanmadıkları için; indirimli çamur kampanyası yürütüyorlar…"

"CHP, İKTİDAR OLAMAYINCA YALANLA DOLAR!"

'CHP ne ile dolar?' diye soran Külünk, sözlerine şu şekilde tamamladı: "Halkımızın çok iyi bildiği bir CHP var: 'CHP, iktidar olamayınca yalanla dolar!', 'CHP, darbe gecesi evlere dolar!', 'CHP, gerçekler ortaya çıkınca ajanslarla dolar!', 'CHP, seçim kaybedince pişkinlikle dolar!', 'CHP, yenilmeye alışmakla dolar!', 'CHP, Milli konularda düşmanlarla dolar!', 'CHP, Erdoğan gitsin diye PKK dolar!', 'CHP, Virüs gelince provakasyonlar dolar!', 'CHP, Kılıçdaroğlu konuşunca salon gülmekle dolar!', 'CHP, Merkez Bankası bilançosunda körlüğüne dolar!'