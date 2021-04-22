Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen "Montrö Bildirisi" soruşturmasında geçen Cuma başlatılan ikinci dalga operasyonda, ilk dalgada gözaltına alınan Ergun Mengi'nin de aralarında bulunduğu 14 emekli amiralle birlikte bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları tespit edilen emekli amiraller Ali Yüksel Önel (81), Nurhan Kahyaoğlu (64), İlker Güven (79), Alper Çetin Tezeren (77), Osman Metin Açımuz (77) ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan adliyeye sevk edildi.