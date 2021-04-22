Emekli hakime dolandırıcı tuzağı! Sabit hattını ele geçirip 400 bin lirasını aldılar

Türkiye'de şebeke haliine gelen telefon dolandırıcılarının son kurbanı emekli bir hakim oldu. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, sabit hattını ele geçirdikleri hakim Y.S.'ye 155 ve 11880 gibi numaraları aratarak güven sağladı. Hakime hesaplarındaki paranın yurt dışına transfer edilirken son anda engelledikleri yalanını söyleyen dolandırıcılar 400 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Parayı teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdur hakim durumu polise bildirince, şüphelilerden İ.Y. kamera kayıtlarından tespit edildikten sonra gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri 400 bin liranın bulunması için çalışma başlattı.

Türkiye'de şebeke haline gelen telefon dolandırıcılarının son kurbanı emekli bir hakim oldu. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli hakimin hesaplarındaki paranın yurt dışına transfer edilirken son anda engelledikleri yalanını söyledi. Geçtiğimiz günlerde emekli hakim Y.S.'yi arayan bir dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. Ardından emekli hakime hesabındaki paranın yurt dışına transfer edilmek üzereyken son anda engellendikleri yalanını söyledi.

GERÇEK POLİS SİCİLİYLE GÜVEN SAĞLADILAR



Sözde polis, emekli hakime güven vermek için bir de polis sicil numarası verip 155 polis imdat hattını arayarak gerçek polis olduğunu teyitleyebileceğini söyledi. Hakim Y.S., polis imdat hattını aradığında telefonun başındaki dolandırıcıların vermiş olduğu sicili sorguladı ve polis olduğunu öğrendi. Telefondaki dolandırıcılar hakim Y.S.'ye evinde bulunan sabit telefon hattı üzerinden Almanya ve İsviçre gibi hatların arandığını örgütsel irtibatlar kurulduğunu söyledi.

HAKİMİN SABİT HATTINI ELE GEÇİRDİLER



Dolandırıcılar hakim Y.S.'nin sabit telefon hattını profesyonel bir şekilde girerek 155 polis imdat hattını arattırdığında yine şebekeden olan başka bir dolandırıcıyla görüştürerek güven sağlamayı sürdürdü. Telaşa kapılan mağdur hakime son olarak 11880 hattını arattıran dolandırıcılar 10 adet telefon numarasının kendisine ait olduğunu yine şebeke içindeki dolandırıcılara söyletince bu kez banka hesabındaki paraları sormaya başladılar.

400 BİN LİRAYI DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ



Telefondaki dolandırıcılar hakim Y.S.'nin yıllarca biriktirdiği 55 bin dolarını çekip kendilerine teslim etmesini istedi. Bir sonraki gün için bankayı arayarak bir hayır işi için para çekeceğini söyleyen hakim sabit telefonun ahizesini açık bırakarak bir gün sonra bankaya gidip 55 bin doları çekti. Dolandırıcılarla telefon irtibatını biran olsun kesmeyen hakimle dışarıda buluşan bir kişi bez çantaya doldurduğu paraları teslim etti.

PARAYI ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Paraları teslim ettikten sonra hastaneye giden mağdur hakim daha sonra 155 polis imdat hattını aradığında dolandırıcıların güven kazanmak için ismini verdiği polisi istedi. Polis hattındaki kişi neden istediğini sorduğunda durumu anlatan hakim acı gerçeği öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Y.S., karakola giderek şikayetçi olunca olaya ilişkin güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Parayı teslim aldığı belirlenen İ.Y., gözaltına alınırken paraların izine ulaşılamadı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken paraların ve diğer şüphelilerin yakalanması için yürütülen soruşturma devam ediyor.