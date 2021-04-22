Emıne Erdoğan’dan iki anlamlı ziyaret

EmineErdoğan, Ankara'da ağır bedensel engelli Emel Badem'i (39) Yenimahalle'deki evinde, yine ağır engelli Tutku Ece Kanat'ı (25) Etimesgut'taki evlerinde ziyaret etti. Emine Erdoğan ve beraberindeki eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la birlikte engellilerin ailelerinin durumları, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik bilgi aldı ve ailelerin ramazan ayını da tebrik etti. Emel Badem'in emekli inşaat işçisi babası Akif Badem "Emine Erdoğan hanımefendiden Allah razı olsun. Ziyaretleri bizi, özellikle de Emel'i çok mutlu etti. Çok ilgilendiler bizimle, onların, devletimizin duacısıyız" dedi. Tutku Ece Kanat'ın babası Cüneyt Kanat da "Çok mutlu olduk. Bizimle çok ilgilendiler, dinlediler. Özellikle eşim içini döktü ve çok mutlu oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. ANKARA