Kâğıthane Belediyesi’nden kapalı otopark ve pazar yeri projesi!

Kâğıthane Belediyesi ilçenin otopark sorununa karşı bir proje geliştirdi. Telsizler Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi ile ilçenin modern pazar ihtiyacı karşılandığı gibi park sorununu da ortadan kalkacak.





"İLÇEMİZİN MODERN PAZAR İHTİYACINI KARŞILARKEN PARK SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, resmi Twitter hesabından projeyi şu şekilde açıkladı: "Telsizler Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projemizle, ilçemizin modern pazar ihtiyacını karşılarken park sorununu ortadan kaldırıyoruz. Gültepe, Telsizler, Harmantepe ve Ortabayır mahallerimizin sosyal ve yeşil alanlarını artırarak ilçemize kazandırıyoruz."