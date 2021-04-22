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Giriş Tarihi: 22.4.2021 10:42

Kâğıthane Belediyesi’nden kapalı otopark ve pazar yeri projesi!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kâğıthane Belediyesi’nden kapalı otopark ve pazar yeri projesi!

Kâğıthane Belediye Başkanı , Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Öztekin, “Telsizler Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projemizle, ilçemizin modern pazar ihtiyacını karşılarken park sorununu ortadan kaldırıyoruz. , Telsizler, ve Ortabayır mahallerimizin sosyal ve yeşil alanlarını artırarak ilçemize kazandırıyoruz” dedi

Kâğıthane Belediyesi ilçenin otopark sorununa karşı bir proje geliştirdi. Telsizler Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projesi ile ilçenin modern pazar ihtiyacı karşılandığı gibi park sorununu da ortadan kalkacak.



"İLÇEMİZİN MODERN PAZAR İHTİYACINI KARŞILARKEN PARK SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, resmi Twitter hesabından projeyi şu şekilde açıkladı: "Telsizler Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri Projemizle, ilçemizin modern pazar ihtiyacını karşılarken park sorununu ortadan kaldırıyoruz. Gültepe, Telsizler, Harmantepe ve Ortabayır mahallerimizin sosyal ve yeşil alanlarını artırarak ilçemize kazandırıyoruz."

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Kâğıthane Belediyesi’nden kapalı otopark ve pazar yeri projesi!
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