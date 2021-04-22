Özel havacılık şirketine bir yenisi daha eklenecek

Tüm dünyada yaşanan Pandemi ile birlikte Orta Asya'da en yüksek binasının yatırımcısı olarak gündeme gelen Türk şirketi Özgüven Mimarlık şirketi başkanı Onur Özgür Özgüven iki ayrı proje ile bin 500 konut projesive özel havacılık şirketi ile istihdam yaratmaya hazırlanıyor. Özgür Özgüven ''İlk uçağımızı yakında satın alıp işletmeye başlayacağız'' dedi.



Özbekistan'da 10 bin konut inşa ederek Türk firması olarak dikkatleri çeken Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özgür Özgüven, Orta Asya'nın en yüksek binasının yatırımcısı olarak uzun süre gündemden düşmemişti. 2 ayrı projede toplam bin 500 konut projesinin de başlayacağının müjdesini veren Özgüven; "Orta Asya'daki yatırımlarına Kazakistan'da devam ediyoruz.

Pandemi ile birlikte 2016-2021 yılları arasında yurdışı ve yurtiçinde en hızlı gelişen Türk şirketlerinden biriyiz. İstihdam yaratarak Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve güven ve güvenli üretim ile bir çok projeye imza atıyoruz. Nestone projesi de onlardan biriydi aynı zamanda projenin yatırımcısıyız. Hedefler doğrultusunda dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var.Türkiye'de de projeleriniz olacak. Bodrum ve Marmaris'te yazlık projelerimiz, Artvin'de ise 2 ruhsatımız var, çok yakında büyük bir maden yatırım başlayacak. Bununla beraber yüzlerce kişiye çalışma ortamı sağlamış olacağız. İşin en mutluluk veren yönlerinden biri kesinlikle birilerine umut olmak'' dedi.



Pandemiyle birlikte hız kazandırdıkları özel havacılık işinde son aşamaya geldiklerini söyleyen Özgür Onur Özgüven ilk uçaklarını yakında satın alıp işletmeye başlayacaklarının da müjdesini verdi.