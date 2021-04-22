Tunceli'de Eren-7 operasyonu kapsamında 17 sığınak imha edildi

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Valilik aynı gün içinde yine Ovacık kırsalında devam eden operasyonda 9 sığınağın daha imha edildiğini, imha edilen sığınaklar içerisinde, 8 adet EYP düzeneği, 1 adet akü, 1 adet uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.