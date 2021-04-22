Tunceli'de Eren-7 operasyonu kapsamında 17 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği'nden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'na ilişkin açıklama yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli-Ovacık kırsalında yürütülen operasyonda, bugün 8 sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, "İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 adet EYP düzeneği, 43 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet pil bloğu, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Valilik aynı gün içinde yine Ovacık kırsalında devam eden operasyonda 9 sığınağın daha imha edildiğini, imha edilen sığınaklar içerisinde, 8 adet EYP düzeneği, 1 adet akü, 1 adet uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.