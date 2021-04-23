ABD ile peş peşe üst düzey temaslar! İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

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