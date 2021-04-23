ABD ile peş peşe üst düzey temaslar! İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular...