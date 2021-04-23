Ankara Büyükşehir Belediyesi kullanılmayan bina için 2 milyon 250 bin TL ödeme yapmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden "kira" adı altında 2 milyon 250 bin TL bir kuruma örtülü kaynak aktardığı ortaya çıktı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi.

Denetim Komisyonu raporunda; "18 Mart 2021 tarihinde ibraz edilen yasal kayıtların incelenmesi neticesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan aylık 250.000 TL bedel karşılığı kiralandığı ve 9 aylık toplam 2.250.000 TL kira ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Raporda; CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor. Berkay Gökçınar, söz konusu duruma itiraz etmediği öğrenildi.

AKDEMİR: COVİD PANDEMİSİ BAŞLARKEN KİRALAMA YAPILMIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, TEPAV'dan yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımının yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Metin Akdemir, şunları söyledi:

"Covid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerin azaldığı ve binanın hazır hale getirilmesi için maliyetlerin yüksek olduğu gerekçe olarak sunulmuştur. Covid-19 pandemisi kira süresinin ilk ayında başlamış, binanın 17 Mart 2020 tarihinde teslim alınırken, demirbaş ve cihaz listelerine de bu tarihte itiraz edilmiştir.

"Buna rağmen fiilen kullanıma dahi hazır olmayan ve bu durumun ilgililerce tutanakla tespit edilmesine rağmen ve Yer Teslim Komisyonu Teslim Tutanağı ve taraflarca onaylanmış Demirbaş ve Cihaz Listesi'nin düzenlenmesinin istediği komisyon ve TOBB yetkilileri ile birlikte 5 Mart 2020-13 Mart 2020 tarihleri arasında demirbaş ve cihazların/ekipmanların ile tesisatların/tesislerin çalışıp çalışmadıkları, sağlam veya arızalı olduklarının tespit edilemediği tutanak altına da alınmış olmasına rağmen ANFA tarafından teslim alındığı görülmüştür."





"Kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden 'kira' adı altında 2.250.000 TL bir kuruma bir nevi örtülü kaynak aktarıldığı kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı bu hususun kişi sorumluluğu gereği olarak ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir."





"3 aylık kira ödemesi "(Eylül Ekim Kasım-2020) karşılığı vergi sonrası olarak 667.212 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu kuruma sözleşmeye aykırı olarak 67.212 TL fazladan ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum açık şekilde kurumu zarara uğratmıştır. Kira sözleşmesi ve kira ödemesi Belediyeyi zarara uğratacak şekilde fazladan ödeme yapmak suretiyle uygulanmıştır."