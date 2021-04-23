Bağdat Caddesinde 23 Nisan motosikletli polis korteji tur attı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, '23 Nisan Polis Korteji' düzenledi. 36 motosikletli polis timi ve 4 ekip otosundan oluşan kortej, sirenler çalarak Kadıköy Bağdat Caddesi'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, "23 Nisan Polis Korteji" düzenledi. Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi önünde toplanan polis ekipleri, motosikletlerini ve ekip otomobillerini, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi. Saat 11.00'de hareket eden ekipler, sirenler çalarak Bağdat Caddesi'nde bulunan vatandaşları selamladı.

Bu arada, konvoyda bulunan klasik bir otomobilden ise havaya kırmızı beyaz balonlar bırakıldı. 36 motosikletli polis timi, 4 ekip otomobili ve polis helikopterinin de eşlik ettiği kortej, polis ekiplerinin sirenleri ve polis helikopteri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Fatih Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne ulaştı.

Korteje, güzergah boyunca kısıtlama kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar ve aileleri de Türk Bayrağı sallayarak eşlik etti.