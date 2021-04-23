Böyle eğlendiler! 17 kişiye sosyal mesafeden 58 bin lira ceza!

İstanbul Beyoğlu'nda masalara yemek ve alkol servisi yapılan bir eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 17 kişiye 58 bin lira ceza kesildi.

Gece saat 23.50 sıralarında Beyoğlu İlçesi'nde bir eğlence mekanını kontrol eden İstanbul Polisi, adreste sosyal mesafe kurallarına uymayan 17 kişinin olduğunu tespit etti. Adreste masalara servis yapıldığı da saptandı. 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası kesildi. Adres mühürlendi.