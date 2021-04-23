Dâhi çocuklar yazdıkları kitaplarla hayran bırakıyor

Kayseri'de Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) şubesinde atölye çalışmalarına katılan 10 yaşındaki Duru Unur ile 8 yaşındaki Nehir Yılmaz, küçük yaşlarına rağmen kaleme aldıkları öykü kitaplarıyla büyük takdir topluyor.

Vakıf bünyesindeki felsefe öğretmeni Mehmet Altıparmak'ın desteğiyle de dikkat çeken bir başarı sergiliyen öğrenciler yaşıtlarının çok önünde geleceğe hazırlanıyor. İlk hikayesini 5 yaşında yazan Duru Unur, henüz 8 yaşındayken Kitap Kurtçuğu adlı kitabını yazmayı başardı. Duru, "Şimdiki hedefim ise aksiyon içerikli ikinci kitabımı okuyucularla buluşturmak" diyor. Bugüne kadar 60 hikâye yazdığını belirten ve Övüngeç İstiridye adlı kitabı piyasaya çıkan Nehir ise, "Tüm çocuklara hikâye yazmalarını öneriyorum" dedi.

İşte kendileri küçük yürekleri büyük iki başarılı çocuğun söyledikleri:

Duru Unur (Kitap Kurtçuğu)

"Hikâye yazmaya 5 yaşımda başladım. O dönem henüz okuma yazmayı tam bilmiyordum. Ben babama anlattım, o da benim için yazdı. Daha sonra okumayı ve yazmayı öğrendikten sonra kendi başıma yazmaya başladım. 8 yaşımda Kitap Kurtçuğu adlı ilk kitabımı yazdım. Bu kitabım geçen yıl yayımlandı. İçerisinde hayvanlara ilişkin 8 kısa öykü var. Şimdi ise ikinci kitabımın üzerinde çalışıyorum. İlk kitabımda ahlaki değerlere yer verirken, ikinci kitabım aksiyon temelli olacak. Kitap imzalama etkinlikleri planlıyorum ancak koronavirüs pandemisi buna izin vermiyor. Çok kitap okuyorum. Çünkü okumayı seviyorum. Hikayelerimi yazarken günlük hayattan ve okuduğum diğer kitaplardan ilham alıyorum.

Nehir Yılmaz - Övüngeç İstiridye

4. sınıf öğrencisi Nehir Yılmaz: Hikaye yazmaya 8 yaşında yazmaya başladım. Bugüne kadar 60 hikaye yazdım. Övüngeç İstiridye adlı ilk kitabımı iki yıl önce tamamladım ve geçen yıl yayımlandı. İçerisinde illüstrasyonla desteklenmiş 15 kısa öykü var. Öykülerin herbirinde insanlara ders vermeye çalıştım. Çevremden ilham alıyorum. Bir balık öldüğünde bununla ilgili bir hikaye yazdım mesela. Tüm çocuklara hikâye yazmalarını öneriyorum. Çok kitap okusunlar. Çünkü okumazsanız yazamazsınız. Zamanla çok daha iyi yazılar yazacaklardır.

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV), "yerüstü hazinesi olan insan kaynağını keşfetmek, yönlendirmek, geliştirmek, ülkemizin ve dünyanın gelişimine ve mutluluğuna katkıda bulunacak lider şahsiyetli bireyler yetiştirmek, bireylerin farklı yeteneklerini keşfetmek ve bu yeteneklerine özel eğitim imkânı sunmak" hedefiyle 2012 yılında kuruldu. Genel Merkezi İstanbul Maltepe'de olan vakfın, Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri ve Üsküdar ile Esenyurt'ta şubeleri bulunuyor. Her iki öğrencinin kitapları, vakfa ait www.mavihoroz.com adresinde satışa sunuldu.