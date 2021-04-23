Emekli amiraller adli kontrolle serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi. Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden emekli amiraller Alper Tezeren, İlker Güven, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı. Ancak savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheliler hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. Şüphelilerden emekli amiral Işık Biren'in ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.