Yakında Sputnik V aşısına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu:Kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek. Virüsün yeni varyantları ile birlikte mutasyonlar ele alınmıştır. Vaka sayılarının artış hızı azaldı. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşlerin sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması kararlaştırılmıştır.Ülkemizde en fazla İngiltere varyantı görülüyor. Hindistan varyantı olarak yeni bir tür daha tespit edildi. Ülkemizde Hindistan varyantı henüz görülmedi.Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız, mayısta son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir. Bu dönemde yaygın olarak aşılama yapma imkânı da olabilecektir2 aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta, bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmekte. Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek. Üçüncü bir inaktif aşımızın Faz 1 çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacak. Bir vektör aşımızın da Faz 1 çalışması için üretim çalışmaları devam etmektedir.Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birbirimizi teşvik etmeyi ve en önemli birbirimizi korumayı teşviklendiren kuşatıcı bir sözdür. Açıkça ifade edeyim; üzerimdeki sorumluluğu siyasete malzeme etmedim, edilmesine de izin vermeyeceğim.