Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

"TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA DA ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"

Final müsabakasının ardından Rıza Kayaalp ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Erdoğan, milli güreşçiye Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyonluk beklediğini söyledi.

"İNŞALLAH 11. ŞAMPİYONLUĞUMU TUŞLA KAZANIRIZ"

Başkan Erdoğan'ın "Finalde senden tuş bekliyordum." sözleri üzerine Rıza, "İki maçı sayı tuşuyla kazandım. Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız." diye konuştu.