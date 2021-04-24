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Giriş Tarihi: 24.4.2021 23:41 Son Güncelleme: 25.4.2021 00:07

'dan 'e tebrik telefonu

AA
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi 'i telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

"TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA DA ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"

Final müsabakasının ardından Rıza Kayaalp ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Erdoğan, milli güreşçiye Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyonluk beklediğini söyledi.

"İNŞALLAH 11. ŞAMPİYONLUĞUMU TUŞLA KAZANIRIZ"

Başkan Erdoğan'ın "Finalde senden tuş bekliyordum." sözleri üzerine Rıza, "İki maçı sayı tuşuyla kazandım. Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
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