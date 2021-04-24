CHP’li belediyede 49 ‘bankamatikçi’ tespit edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın yeni vukuatları ortaya çıkıyor. Sarı'nın, hiç işe gitmeden her ay bankamatikten maaş çeken tam 49 personeli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın izni ile belediyede devam eden soruşturmalar kapsamında hazırlanan müfettiş raporları bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı. Erdek Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel olduğu iddiası üzerine aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ve dönemin Başkan Yardımcısı ve şimdiki Belediye Başkanı Hüseyin Yapakçı'nın da bulunduğu 11 amir hakkında soruşturma başlatılmıştı. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Erdek Belediyesi ve belediyeye ait şirketlerde çalışan 49 personelin işe gitmeden bankadan her ay düzenli olarak maaş aldığı tespit edildi.