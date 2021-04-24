Emekli amirallerden bildiri yazışması: Halk bize kızabilir

Emekli 104 amiral tarafından 3 Nisan'da 'Montrö Bildirisi' başlığı adı altında darbe çağrısını andıran bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bildirinin nasıl hazırlandığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan 141 emekli amiralin yer aldığı ADMEK-2 adlı Whatsapp grubundaki mesajlara göre, bildirinin hazırlanma fikrini emekli amiral Metin Açımuz ortaya attı. Emekli amiral Işık Biren ise reaksiyon göstermeleri gerektiğini, gazetelere bile ilan verilebileceğini söyledi. Emekli Amiral Nurhan Kâhyaoğlu ise "ciddi bir basın bildirisi" hazırlanması gerektiğini söyledi. Bunun ardından Işık Biren, bildiriyi hazırlama görevini Ergun Mengi'ye verdi. Bildirideki "Yüce Türk Milleti'ne" başlığını emekli amiral İlker Güven'in attırdığı belirlendi.Emekli tümamiral Mustafa Özbey'in dijital dokümanlarında elde edilen görüşmelerde ise Ergun Mengi tarafından Özbey'e gönderilen, "Tüm yazdıklarınızı satır aralarına gizlemeye çalıştım, mesajı alacaklar kesin alır ama halk bize kızabilir bunu yazdılar diye" şeklinde bir mesajı ortaya çıktı. Özbey ifadesinde bu mesaja ilişkin, "Satır aralarına gizlemekten kasıt gruptaki duyuruya katkı sağlamak amacıyla fikir beyan eden amirallerin düşüncelerini metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmesi anlamını taşıyor" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.