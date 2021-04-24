SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son Dakika Haberi... Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgınına karşı mücadele sürüyor. Koronavirüs verileri son haftalarda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yükseliş gösterdi. Verilerde yaşanan artışın ardından toplanan Kabine, kısmi kısıtlama kararı aldı. Kısıtlama kararlarının verilere nasıl tesir edeceği merak edilirken, son iki gündür vaka ve ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Bu durum ileriye dönük olarak umut vadederken, Sağlık Bakanlığı 24 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'deki vaka ve vefat sayılarındaki güncel rakamlar...
24 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı. Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.
Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.
Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.