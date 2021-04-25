Çanakkale kara savaşları için tören savaşın cihan evi

Çanakkale kara savaşlarının 106. yılı kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Törene Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda, Yeni Zelanda ve Fransa temsilcileri de katıldı. Şehitler Abidesi'nde yapılan törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve askeri erkânın yanı sıra Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı. 1915 yılı boyunca topraklarını savunmaya veya tam aksine bu toprakları kontrol etmeye kararlı olan yaklaşık 1 milyon askerin korkunç çatışmalara girdiğini ifade eden Gauvin, "Fransa savaş için dörtte biri Afrika sömürgelerinde olmak üzere yaklaşık 80 bin asker göndermiş, bunların 27 bini hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. İşte bu anma gününde savaşın cihan evine tanık olan bütün askerler ile nihayetinde mezarları olacak bir toprak parçası kazanmak için kendini feda eden askerleri saygıyla anıyoruz" diye konuştu.İŞGAL güçleri, 18 Mart 1915'te giriştikleri deniz savaşı başarısız olunca 106 yıl önce bugün (24 Nisan 1916) kara saldırısına geçti. 315 bin Osmanlı askerine karşılık, 489 bin İngiliz, 79 bin Fransız askerinin giriştiği saldırılarda işgal güçleri 9 Ocak 1916 itibarıyla 252 bin kayıpla geri çekilmek zorunda kaldı. Savaşlar kesin Osmanlı zaferi ile sonuçlandı.