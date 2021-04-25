Katil sürülerinin kökünü kurutana kadar devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü. Erdoğan şunları söyledi:"Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir.Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekâtları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından dün (önceki gün) akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik PençeŞimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlatılmıştır. Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekât, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine katkılar sağlayacaktır.Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir iftihar vesilesi. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini alınlarından öpüyor, muvaffakiyetler diliyorum.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı. Bakan Koca'nın da katıldığı iftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Salgın sürecinde birçok vatandaşımızı kaybettik ama bunun yanında doktordan hemşiresine, memuruna varıncaya kadar çok sayıda sağlıkçımızı da kaybettik. Salgın süresince onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamber'imizle komşu olacaklardır" dedi.