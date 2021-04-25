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Giriş Tarihi: 25.4.2021 23:17 Son Güncelleme: 25.4.2021 23:19

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın 'ye geliyor

AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak yarın 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra 27-29 Nisan'da Cenevre'de düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın Türkiye'ye geliyor
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