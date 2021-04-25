‘Siz kimsiniz? Taşnak Partisi’nin Boğaziçi Şubesi mi?’

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı. Boğaziçi Dayanışma tarafından yapılan açıklamada, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir. Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" denildi. Siyasiler ve gazeteciler paylaşıma tepki gösterdi:Vatanevlatları umarız Melih Bulu'-ya gösterilen tepkinin ondabirini şu rezalete gösterir.HDP ile birebir aynı çizgi.Hani meselesi sadecerektördü bu arkadaşların?Siz kimsiniz? TaşnakPartisi'nin Boğaziçi Şubesimi?