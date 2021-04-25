Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı. Boğaziçi Dayanışma tarafından yapılan açıklamada, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir. Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" denildi. Siyasiler ve gazeteciler paylaşıma tepki gösterdi:
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil:
Vatan
evlatları umarız Melih Bulu'-
ya gösterilen tepkinin onda
birini şu rezalete gösterir.
AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas:
HDP ile birebir aynı çizgi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin:
Hani meselesi sadece
rektördü bu arkadaşların?
Gazeteci Nur Özkan Erbay:
Siz kimsiniz? Taşnak
Partisi'nin Boğaziçi Şubesi
mi?