‘25 milyonluk rüşveti Kılıçdaroğlu biliyordu’

EskiCHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve iki CHP'li meclis üyesinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği yönündeki şikayetiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Bir televizyon kanalında konuşan Aygün, rüşvet skandalından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olduğunu belirterek, "Rüşveti alan da veren de suçludur. İkisi de ceza alır. Bunlar nasıl yönetiyor bu belediyeyi? Bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi var. Bu iş çok ilginç yerlere gidecek. Savcılığa yazdığım dilekçeyi Kılıçdaroğlu'nun önüne koydum. Bana Kılıçdaroğlu, 'Dursun bu verme' dedi" ifadelerini kullandı. "Hayatımda iki kumpas başıma geldi; biri Mansur Yavaş kumpası diğeri FETÖ kumpası" diyen Aygün, rüşvete ilişkin ses kaydının çözümünün yapıldığını belirterek, "Bant var. O bandı savcılığa teslim ettim. Savcılıkta çözüldü. Bu bant benim ispatım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi iki kişinin nasıl geldiği anlaşılacak" dedi. ANKARA