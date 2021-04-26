AK Parti’li Artcı’dan Menderes Belediye Başkanı’na tepki

31 Mart seçimlerinin ardından yerelde muhalefet görevlerini yapıcı bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını vurgulayan AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes'in tarihinin en talihsiz günlerini yaşadığı ifade etti.

Artcı; "500 gün çalışmalarına 'yatırımlarımız' başlığı atmaktan utanmamışlar. Allah'tan 'Devlet Hastanesi'ni biz yapıyoruz.' deme gafletine bir kez daha düşmemişler! Menderes halkını kimse kandırmaya kalkmasın. Görünen köy kılavuz istemiyor, tablo gün gibi açık. Pandemi, deprem, yangın yardımlarını yatırımmış gibi göstermek, çocuklara dağıttığı bayramlıkla övünmek belediyecilik değil! 35 el dezenfektanını yeni bir icat gibi sunarsanız, gülerler adama. Ki öyle de oluyor. Koskoca 2 yılda önceki dönemlerin projelerinin üzerinden boya badanayla geçmek iş değil. Menderes, geliştirilmeye değer ve muhtaç bir potansiyele sahiptir ve daha fazlasını hak etmektedir. Parke taş döşemek, kaldırım yapmak, park yenilemek temel hizmettir. Elbette yapılacak. Menderes'in önünü açacak hangi projeyi gerçekleştirmişler, onu anlatsınlar." dedi.

İŞ YOK, BORÇ ÇOK

Menderes Belediyesi'nin 2 yıl önce devraldıkları 133 milyon Türk liralık borcu pankartlarla duyurduklarını hatırlatan Artcı; "500 günde borç miktarı 200 Milyon TL'yi aştı. Bunu kim yaptı? Kendileri! Bu borcun açıklaması için de bir pankart yaptırmalılar. İşin ilginç tarafı, iş yapmayan bir yerel idarenin borç yapması. Menderes'in mallarını satıp savmalarına rağmen hem de. 500 günde 60 milyon TL'ye yakın gayrimenkul satışı yaptılar. Tekeli Mahallesi, haraç mezat gidiyor. Yakında, korkarız ki kökünden satmış olacaklar. Peki; bu satışlardan gelen kaynak nerede? Bilmiyoruz. Özetle, belediyede mali disiplin ve şeffaflık da hak getire!" diye konuştu. Artcı; çalışan maaşlarının da düzenli bir şekilde ödenmediğini belirterek; sözlerini şöyle sürdürdü; "Söze gelince emekten yanalar. İş, emeğin karşılığını vermeye gelince bahane bile üretmeye tenezzül etmiyorlar! Bu hak değil! Belediye işçileri taksitle maaş alıyor. Çalışanına emeğinin karşılığını ödeyemeyenden Menderes'e ne hayır gelir ki! "

DAVULLA TOKMAK KİMDE BELLİ DEĞİL…

Menderes Belediyesi'nin yönetim zafiyetleri olduğuna da değinen AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı; "Ciddi bir otorite boşluğu var. Bunu her alanda görüyoruz. Davul kimde, tokmak kimde belli değil. Belediye Başkanı Kayalar'ın inisiyatif kullanamadığı; vizyonsuzlukları, liyakattan uzaklıkları ortada. Menderes iş bilmezlerin elinde heba oluyor." diyerek, CHP'li Menderes Belediyesi'nin halka rağmen belediyecilik ve siyaset yapmaya çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi; "Belediyecilik; halkın yereldeki sorunlarını çözmek, beklentisini karşılamaktır. Hali hazırda İzmir ve Türkiye'nin öncüsü niteliğinde bir potansiyel taşıyan Menderes'in sanayisine, esnafına, çiftçisine, turizmcisine dokunan bir tek adımları yok. Sosyal hayatına, ekonomik hayatına gram katkıları olmadı. 2 yıllık yerel idareciliklerine baktığımızda en kötüsünün de; ilçemizin geleceğini yok edecek bir krizde omurgalı duramadıklarını görmek."

DERMAN DEĞİL KÖSTEK BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı; çöp tesisi krizine de değindiği açıklamasında, Belediye Başkanı Mustafa Kayaların konuyla ilgili tutumunu eleştirdi. Başkan Artcı; "Başkanı olduğu ilçede çöp dağları yaratacak çöp tesisi projesi için aylardır sessiz kalıyor. Bu, derman belediyecilik değil; köstek belediyeciliktir. İlçemizin geleceğinin karartılmasına, toprağının suyunun katline göz yummaktır. Onun yerine diğer CHP'li ilçe başkanları konuşuyor. Ödemiş, Kemalpaşa Başkanları konuşuyor. 'Biz olsak kabul ederdik', diyorlar. Etsinler o zaman. Biz Menderes'te bu çöp tesisini istemiyoruz. Oturmuşlar; maliyet hesapları yapıyorlar, ulaşım gerekçeleri ortaya koyuyorlar. Hangi maliyet hesabında; Menderes'in kaybedeceklerinin değeri biçilebilir?! İnsanın hayatına, çocuklarımızın geleceğinin bedeli nedir? Hangi maliyet bunun üstünde olabilir? Burada, çöp tesisinin üç katını ulaşım şartlarını oluşturmak için harcamayı göze alanlar; bunun da hesabını yapsınlar. Biz, bu projeyi kabul ederdik diyen diğer ilçe başkanları da buyursunlar etsinler. Biz istemiyoruz!" diye konuştu.