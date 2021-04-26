Akar: 31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesiyle birlikte Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Hakkari Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, daha sonra Şırnak Harekat Merkezi ve bölgesindeki komutanlarla görüntülü görüşme yöntemiyle bağlandı ve talimatlar verdi. Operasyonların çok başarılı şekilde devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti: "Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldı. Bunlarla birlikte teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Şu ana kadar Hava Kuvvetlerimizin, topçularımızın açtığı ateş sonucu ne kadar teröristin etkisiz hale geldiğini bizim görmemiz mümkün olmamakla birlikte, bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 31. Bu arada maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Bu arkadaşlarımızın tedavisi için devletimiz seferber olmuş durumda." Operasyonlarda SİHA, İHA ve silahlı helikopterlerin de kullanıldığını ifade eden Akar, her unsurun görevini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti. Komandoların araziden sızma yöntemiyle bölgeyi kontrol altına aldığını bildiren Akar, tüm faaliyetler sırasında başta mühimmat olmak üzere bütün araç ve gerecin yerli ve milli olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.