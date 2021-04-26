Karşıyakalı vatandaşların isyanı: Bastonla çöp atmaya gidiyoruz

Karşıyaka ilçesi Bostanlı semti 1813 sokakta oturan çoğu yaşlı ve emekli vatandaşlar iki ay önce kaldırılan çöp konteynırları nedeniyle adeta işkence çekiyor. İddiaya göre, sokakta oturan bir belediye çalışanı manzarası bozulduğu için iki çöp konteynırını kaldırttı. Bu nedenle metrelerce uzaklıktaki ve arka sokaktaki çöp koyteynırlarına çöp atmaya gitmek zorunda kalan çevre sakinleri defalarca Karşıyaka Belediyesi'ne başvurdu. Sokaklarına yeniden çöp konteynırı konulmasını isteyen vatandaşlara Karşıyaka Belediyesi yetkilleri, 'Sokağınıza çöp konteynırı konulmayacak. Yakınlardaki yer altı çöp konteynırlarını kullanın' yanıtını aldı.

BASTONLA ÇÖP ATMAYA GİDİYORUM

Kalp ve tansiyon hastası Hüseyin Parpar (85), "By pass ameliyatı oldum. Bastonla yürüyebiliyorum. Bu şekilde çöp atmaya gidiyorum. Yazık gerçekten. Bize adeta işkence yaptırıyorlar. Buraya çöp konteynırlarımızın geri getirilmesini istiyoruz" dedi. Apartman yöneticisi Fehmi Yarkın (35), "Bildiğim kadarıyla belediye binalar yapılırken müteahhitlerden çöp konteynırı bedeli adı altında para alıyor. Hatta müteahhit bu paranın alındığına dair bana makbuz da göstermişti. Çöp konteynırlarımızı kaldırdılar. Verilen bu paraların karşılığında bir hizmet alamıyoruz" diye konuştu. Fatma Hozer (53), "30 senedir bu sokakta yaşıyoruz. Diğer çöp konteynırları çok uzak yerlerde. Atmak işkence oluyor. Sokağımızda yaşayan çoğu vatandaş yaşlı ve emekli. Onlar için daha da zor oluyor. O yüzden eski konteynırların geri getirilmesini istiyoruz. Ev hanımı Nevide Yılmaz (65), "Sokağımızdaki bir belediye çalışanının manzarası bozulduğu için çöp kutularının kaldırıldığını duydum. 3 defa Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmek için gittim. Ancak hiç görüştürmediler. Vatandaştan kopuk bir belediye başkanı istemiyoruz. İlçemizi kim yönetiyor diye görmek istedim. Ancak yalan söylediler. Görüştürmediler. Çöp konteynırlarımız geri gelsin" dedi.

HER SOKAKTA 10 METRE ARAYLA ÇÖP KONTEYNIRI VAR

Gamze Uçak (35), "20 yıldır burada yaşıyorum. Biz genç olduğumuz halde bizim için bile çöp atmak zor oluyor. Yaşlı insanlarımız ne yapsın. Ben taşıyamıyorum. Balkon çöp doluyor. Yaz aylarında bu çöpler koku yapıyor. Kaç defa Karşıyaka Belediyesi'ni aradık. Ancak bu durum için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Diğer sokaklarda 10 metre, 20 metre arayla çöp kutusu var. Ancak bizim sokakta ilginç bir şekilde yok. Neden koyulmuyor anlam veremiyorum" dedi. Muazzez Ceylan (82), "Ayaklarımdan ameliyat olduğum için bastonla yürüyebiliyorum. Bizim için çok zor bir durum. Ordan oraya nasıl gideceğiz? Belediye hayatımızı kolaylaştıracağına daha da zorlaştırıyor. Mecburen çöp konteynırının kaldırıldığı yere çöplerimizi bırakıyoruz. Yaz ayları geliyor. O çöpler koku ve sinek yapacak. Pandemi döneminde mikroplar etrafa yayılacak. Kedi ve köpek o poşetleri parçalıyor" dedi.