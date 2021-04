STK’lardan Joe Biden'ın skandal açıklamasına tepki!

Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; "Dünya tarihinin en vahşi soykırımlarına, en kanlı işgallerine, en acımasız katliamlarına imza atan Amerika'nın, sözde 1925 olayları üzerinden ecdadımızı soykırımla itham etmesini nefret ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

"DÜNYA TARİHİNİN EN SOYKIRIMCI DEVLETİ AMERİKA'DIR"

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin başkanı Joe Biden, eğer bir zulümden ve soykırımdan bahsedecekse öncelikle kendi kanlı tarihi ve geçmişi ile yüzleşmeli, aynı zamanda bugün dünyanın birçok bölgesinde yaptıkları katliamlara ve hatta kendi ülkesinde siyahi vatandaşlarına karşı işlemeye devam ettikleri cürümlere bakmalıdır.

ABD, o topraklarda yaşayan Kızılderililerin soykırıma maruz kalarak yok edilmesi üzerine kurulmuş bir devlettir. Kurulduğu günden beri varlığını şiddete, işgallere, sömürüye, çatışmalara ve katliamlara borçlu olan ABD'nin tarihi, Hiroşima ve Nagazaki'de, Vietnam'da, Irak'ta Afganistan'da, Suriye'de ve daha birçok bölgede faili olduğu milyonlarca insanın katliamından ve yağmalanan, yıkılıp yok edilen şehirlerden ibarettir.

Osmanlı ise, her dinden, her ırktan, her kültürden, her milletten insanların kendi inançları, kültürleri, dilleri ile birlikte var olduğu bir adalet, hoşgörü, kardeşlik, huzur ve refah imparatorluğu idi.

Dünya tarihinin bütün arşivleri, bunun sayısız ve eşi benzeri olmayan nümune-i imtisal belgeleri ile doludur.

Tarihi kendi belgeleri ile okumaktan korkanlar ile çıkar ve menfaat odaklarının tutsağı olanların sözde soykırım ithamı, tarihin en büyük iftiralarından biridir.

ABD başkanı Joe Biden, iftirasına mazeret olsun diye, "Suçlamak için değil, bir daha tekrar etmesin diye söylüyoruz" diyor. Biz tarihe not düşmek ve yalın bir gerçeği bir kez daha tüm dünyaya ilan etmek için söylüyoruz: Dünya tarihinin en soykırımcı devleti Amerika'dır."