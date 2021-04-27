Bakanlık duyurdu! Şanlıurfa sınırda yakalandılar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.
Milli savunma bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.
Milli savunma bakanlığından yağılan açıklamada;
"Akçakale/Şanlıurfa'da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi"denildi.