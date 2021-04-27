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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:25

Bakanlık duyurdu! sınırda yakalandılar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakanlık duyurdu! Şanlıurfa sınırda yakalandılar

’nın ilçesinde hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.
Milli savunma bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Milli savunma bakanlığından yağılan açıklamada;

"Akçakale/Şanlıurfa'da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi"denildi.

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Bakanlık duyurdu! Şanlıurfa sınırda yakalandılar
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