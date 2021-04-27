Başsavcılık, FETÖ’cü darbecilerin cezalarının onanmasını istedi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tebliğname hazırlandı. Adil Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz'da darbe girişiminin planlandığına dikkat çekilen tebliğnamade, Akın Öztürk ile Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında olduğu sanıkların cezalarının onanması istendi. 15 Temmuz'da Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı çatı davasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlanmıştı. Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyada yaptığı incelemesi tamamlandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı'na dava dosyasıyla ilgili darbecilerin cezalarının onanmasını içeren tebliğname gönderildi. Tebliğnamede aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanığa verilen 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verilmesi belirtilirken, 33 sanıktan bazıları hakkındaki beraat kararların bozulması, sanıkların yeniden yargılanması gerektiği vurgulandı. Dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından incelendikten sonra karara bağlanacak.