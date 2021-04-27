Dört kişi yaşamını yitirmişti! Perde arkasından dram çıktı

İstanbul Arnavutköy'deki bir depoda çıkan ve Pakistan uyruklu dört kişinin yaşamını yitirdiği yangından dram çıktı. Polisin tespitlerine göre; söz konusu depoda çalışan Pakistan uyruklu bir kişi; kalacak yerleri olmayan Pakistan uyruklu üç yakın arkadaşını kalmaları için söz konusu depoya getirdi.

Pakistan uyruklu dört kişi de yangında öldü. "Kaçak Göçmen" durumunda oldukları iddia edilen söz konusu kişilerin depoda kalmalarına izin veren depo sahibi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Polisi; Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde önceki gün bir depoda çıkan ve Pakistan uyruklu dört kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında deponun sahibi olan Ü.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan detaylı araştırmalarda; depoda çalışan Türkmenistan Uyruklu R.O.'nun yangın esnasında binanın giriş kısmında bulunduğu için kaçabildiği ve ölümden son anda kurtulduğu tespit edildi. Söz konusu iş yerinde çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin; olaydan beş gün önce "Kaçak Göçmen" durumunda oldukları iddia edilen Pakistan uyruklu üç yakın arkadaşını kalacak yerleri olmadığı için iş yerine getirdiği, deponun sahibinin de söz konusu kişilerin depoda kalmalarına müsade ettiği belirlendi. İş yeri sahibi Ü.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.