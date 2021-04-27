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Giriş Tarihi: 27.4.2021

Kıbrıs’ta 2 devletli çözüm vizyonuna destek

ANKARA
Kıbrıs’ta 2 devletli çözüm vizyonuna destek
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Erdoğan, görüşmede, bugün Cenevre'de gerçekleştirilecek "gayriresmi 5+1 Birleşmiş Milletler" toplantısını ele aldıklarını kaydetti. Tatar'ın Cenevre'de, Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getireceğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkûm etmek isteyen, kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
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Kıbrıs’ta 2 devletli çözüm vizyonuna destek
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