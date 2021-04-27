Şehit asker memleketine uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan törene Vali/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri/Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit askerimizin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Hakkâri İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı.