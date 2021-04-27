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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:58 Son Güncelleme: 27.4.2021 13:10

Son dakika...'Pençe- Yıldırım' operasyonundan yeni görüntüler! Tam isabet...

DHA
Son dakika...'Pençe- Yıldırım' operasyonundan yeni görüntüler! Tam isabet...

Son dakika haberi... görüntüleri paylaştı. - Basyan bölgesinde devam eden 'Pençe-Yıldırım' operasyonu sırasında mağaraya gizlenen teröristler etkisiz hale getirildi. Bakanlık, o anlara ilişkin en net görüntüleri paylaştı.

Son dakika... Avaşin- Basyan bölgesinde devam eden 'Pençe-Yıldırım' operasyonu sırasında mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntüsünü de paylaştı.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! PKK teröristlerin havaya uçurulma anı kamerada

SAKLANDIKLARI MAĞARADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen 'Pençe-Yıldırım' operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu" denildi.

Bakanlık, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının görüntüsünü de paylaştı.

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Son dakika...'Pençe- Yıldırım' operasyonundan yeni görüntüler! Tam isabet...
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