Yargıtay: FETÖ'cü darbecilerin cezası onansın! Akın Öztürk ve 244 sanığın cezaları için onama talebi

15 Temmuz'da Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin sözde 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı çatı davasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlanmıştı. Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyada yaptığı incelemesi tamamlandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı'na dava dosyasıyla ilgili darbecilerin cezalarının onanmasını içeren tebliğname gönderildi.

DARBEDEN ÖNCE YAPILAN TOPLANTILARA YER VERİLDİ



Tebliğnamede, Ankara Konutkent semtindeki bir villada örgütün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz 2016'da toplantı yapıldığı, bu toplantıya sanıklardan Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Turgay Sökmen, Halil İbrahim Yıldız, Fırat Alakuş ve Hakan Bıyık ile sivil imamlardan sanık Birol Kurubaş'ın katıldıkları belirtildi. Toplantıda sanıkların farklı gruplara ayrılıp ayrı odalarda çalıştıkları, her grup arasındaki koordinasyonun Adil Öksüz tarafından sağlandığı, toplantıdaki notları telefonla örgüt lideri Fetullah Gülen'e ilettiği ve son değerlendirme toplantısı tamamlandıktan sonra Adil Öksüz ve sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın 11 Temmuz'da uçakla ABD'ye gittikleri, örgüt lideri Fetullah Gülen'e darbe hazırlığı faaliyetleri ile ilgili son bilgileri verdikleri kaydedildi. Toplantılar sonucunda darbe girişiminin 16 Temmuz'da sabaha doğru saat 03:00'da başlatılması, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli timlerce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınarak denize açılacak bir gemiye hava yoluyla götürülüp orada tutulması, Başbakan, MİT Müsteşarı, İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet İstihbarat Başkanı ve TEM Daire Başkanının ise Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ve Jandarma tarafından bulundukları yerden alınarak Akıncı Hava Üssüne getirilmeleri şeklinde kararlar alındığına yer verildi.

GENELKURMAY BAŞKANI YERİNE AKIN ÖZTÜRK GETİRİLECEKTİ



TSK'nın emir komuta zincirinde, askeri hiyerarşiye uygun olarak yapılmasının başarıya ulaşması için çok önemli olduğunun belirtildiği tebliğnamde örgüt yöneticileri tarafından Genelkurmay Başkanının yanlarına çekilmesi, bu konuda başarılı olamazlarsa etkisiz hâle getirilerek yerine Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk'ün getirilmesinin planlandığı, Çakırsöğüt'te bulunan Komando Tugayı'nın Ankara'ya hava yolu ile getirilmesi ve bu birliklerin Ankara'nın genel güvenliğini sağlama ve ihtiyaç hâlinde diğer kuvvetleri takviye etmesi konularının görüşüldüğü, darbeye karşı çıkması muhtemel general ve albayların listesi yapılarak İzmir'de bulunanların görevlendirilen personel vasıtasıyla enterne edilerek Çiğli 2. Ana Jet Üssüne götürülmelerine karar verildiği aktarıldı.

'HULUSİ AKAR'IN ÖNDERLİK YAPMASI İSTENDİ'



Darbe teşebbüsüne ilişkin planın ifşa olması ihtimalini gözetip darbe saatinin öne çekildiği, buna ilişkin bildirimleri ilgili sanıklara yapmaya başladıkları, bu kapsamda kışladan ayrılmış olan sanık Mehmet Dişli'nin tekrar karargaha çağrıldığı, saat 20.49'da kışlaya gelen Mehmet Dişli'nin sanık Orhan Yıkılkan'ın odasına geçip Mehmet Partigöç, Ramazan Gözel ve Orhan Yıkılkan ile birlikte darbeyi fiilen başlattıkları belirtildi. Tebliğnamede, sanık Mehmet Dişli'nin saat 21.00 sıralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın makam odasına girerek "Komutanım, operasyon başlıyor. Herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz." dediği, Genelkurmay Başkanından kendilerine önderlik yapmasını istediği ancak Hulusi Akar'ın bu teklifi kabul etmemesi üzerine dışarıya çıkan sanık Mehmet Dişli'nin koridorda hazır bekleyen ekibe komutana müdahale etmeleri emrini verdiği aktarıldı. Özel kalem müdürü Ramazan Gözel, Orhan Yıkılkan, emir subay yardımcısı Serdar Tekin, koruma astsubayı Abdullah Erdoğan ve emir subayı Levent Türkkan'ın hep birlikte içeriye girdikleri, sanık Levent Türkkan'ın Hulusi Akar'a silah doğrulttuğu, ağzını ve burnunu kapatıp ellerini kelepçeledikleri, Hulusi Akar'ın direnmesi üzerine Mehmet Dişli'nin onayıyla kelepçenin çözüldüğü kaydedildi.

CEZALAR ONANSIN



Tebliğnamede aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanığa verilen 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verilmesi belirtilirken, beraat kararı 33 sanıktan bazıları hakkındaki beraat kararların bozulmasını, sanıkların yeniden yargılanması gerektiği belirtildi. Dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından incelendikten sonra karara bağlanacak.