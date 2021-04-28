Avrupalı Türklerden Afrikalı çocuklara yardım eli

Türk vatandaşları tarafından kurulan ve merkezi Avrupa'da bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Ramazan ayı boyunca Uganda ile birlikte farklı ülkelerde iftar organizasyonları düzenliyor. Önceden belirlenen yerlerde toplu iftar programı düzenleyen Help Yetim'in eş zamanlı iftar programında aynı anda günlük yüzlerce öğrenci birlikte iftar yapıyor.

Uganda'nın başkenti Kumpala'nın kenar mahallelerinde bulunan 11 ayrı cami ve okulun bahçesinde kardeşlik sofrası kuran Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş, "Ramazan paylaşmaktır diyerek gönüllülerimizle birlikte bu yıl da yollara düştük. Yapılan yardım ve bağışlar bir havuzda toplanarak yetimlerin ihtiyaçlarını karşılama, yetimhane tadilatları, kütüphane veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler düzenlenmesi, bayramlık giysi alımları gibi projeler için kullanılıyor. Yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Projemize bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime sponsor olabiliyor. Aylık 40 avro bağışlayarak bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayabilirsiniz" dedi.

Dernek ayrıca Uganda'da su kuyusu, yetim ailelere süt keçisi yardımı, cami ve okul yapımı, ihtiyaç sahiplerine kumanya, adak ve sadaka, kurban eti, fitre ile bayramlık kıyafet dağıtımı da yapacak.