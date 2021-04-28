Biden’ın küstahlığına Meclis’ten ortak tepki

ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olayları için kullandığı çirkin suçlamaya sert bir yanıt da TBMM'den geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin destek verdiği TBMM kararı ile Biden'in açıklamaları sert dille kınandı ve "yok hükmünde" sayıldı. Her zaman olduğu gibi HDP yine milli bir meselede Türkiye'nin değil, karşı tarafından yanında yer aldı. Biden'i destekleyen parti açıklamasından sonra Genel Kurul'da tezkere için de "ret" oyu kullandı. CHP ise bildiriyi destekler görünüp Genel Kurulu provoke etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzası ile TBMM Genel Kurulu'na gelip 4 partinin oyları ile kabul edilen kararda, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasî saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihî konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" denildi. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilen bildiride, karar hakkında "Esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasî saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.