İstanbul’da tam kapanma öncesi huzur denetimi

İstanbul'da tam kapanma öncesinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" ile havadan ve karadan sıkı denetim yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülere ve yolculara yönelik gerçekleştirilen uygulama ile kurallara uymayanlara para cezası kesildi.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tam kapanma öncesinde polis ekipleri denetimlerini artırdı.



İstanbul genelindeki uygulama kapsamında Beyoğlu Taksim meydanı , Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim yapıldı.



Helikopterle havadan da desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin ise üstünü aradı. Yerli ve yabancıların yoğun olarak bulunduğu Taksim'de uygulama noktasında sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekiplere, özel harekat timleri ve narkotik ekipleri de destek verdi.



Beyoğlu'nda Taksim, Kadıköy'de de Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında durdurulan araçlardakilere kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamaların tam kapanma süresince devam edeceği kaydedildi.