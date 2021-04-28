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Giriş Tarihi: 28.4.2021 18:04

‘Kozmik bacı’ lakaplı FETÖ’cüye 13 yıl 9 ceza

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Kozmik bacı’ lakaplı FETÖ’cüye 13 yıl 9 ceza

Fetullahçı Terör Örgütün tutuklu ya da firari olan üyelerinin eşlerine maddi destek sağlayan örgütün kadın yapılanmasındaki önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik suçundan" da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, örgütün kadın yapılanmasındaki önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik suçundan" da 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

7 SANIĞA CEZA VERİLDİ
Sanık Nahit Ören, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, sanıklar Adem Gökçe ve Refigül Aykış aynı suçtan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası aldı. Gökçe, ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz sanıklardan Hatice Gökçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Safiye Güler ile Özlem Tosun da aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapse mahkum edildi.

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‘Kozmik bacı’ lakaplı FETÖ’cüye 13 yıl 9 ceza
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