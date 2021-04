Uganda’da 100 aileye gıda yardımı

Uganda'nın en ücra şehirlerinde ve köylerinde yardım çalışmaları ile mağdurların yüzlerini güldüren Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Uganda'nın Kamuli şehrine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Edruma köyünde çoğunluğu yetim ve öksüz olan 100 aileye gıda yardımında bulundu. Aşırı yağışlardan kaynaklı geçen yıl hasat kaldıramadıkları için açlıkla mücadele eden bölgede Hıristiyan köylerde yabanı hayvanlar avlanırken, Müslüman köyler de ise aileler; toplanan böcek, çekirge ve haşereleri kurutarak çocuklarına yediriyor.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ İLE KARŞILANDILAR

Yaklaşık 6 saat süren uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Kamuli bölgesine ulaşan Help Yetim gönüllülerini, kendilerine gelecek yardımları dört gözle bekleyen mağdur ve muhtaç bölge sakinleri tarafından bölgeye has olan karşılama töreni ve sevinç ile karşıladı. Bölge halkı ile bir süre sohbet eden Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, bölgede yaşanan açlık hakkında bölgenin ileri gelenleri ile bir süre görüştü. Ataş, beş yaşındaki kız çocuğunun açlıktan elindeki tabakta bulunan haşereleri yediğini görünce duygusal anlar yaşadı.

Çocuğun annesi ile görüşen Ataş, "Burada insanların açlıktan böcek, haşere yediklerine gözlerimizle şahit olduk. Hıristiyan köylerinde yaşayanlar ise açlıktan ölmemek için sıçan ve fareleri avlandıklarını bize bizzat göstererek anlattılar. Burada durum çok vahim. İnsanlar geçen yıl aşırı yağışlar ve sellerden kaynaklı ürünlerini tarladan alamadıkları için hasat yapamayınca büyük bir kıtlık yaşıyorlar. Bizler de bunun için bu bölgeyi seçtik. 6 saatlik bir meşakkatli yolculuk sonrasında buraya ulaştık.

Durum gerçekten içler acısı durumda. Ramazan'ın bereket ayı olduğunu, yardımlaşma ayı olduğunu bir kez daha hem öğrendik, hem de öğrettik. Karşılaştığımız manzara karşısında insanlığımızdan utandık. Onlara bir nebze bile olsa yardımcı olabildiyse ne mutlu bize. Buraya yardımlarını gönderen hayırseverlerimizden buradaki yerel halk adına bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

İçinde un, yağ, barbunya, tuz ve pirincin olduğu beş kişilik bir aileye bir ay yetecek kadar gıda yardımları alan yerel halk, aldıkları yardımlardan dolayı da Help Yetim Gönüllülerine teşekkür etti. Hıristiyan köylerden birinde mola veren Help Yetim Gönüllerinin yanına gelen yerel halktan biri olan Jonahan Dorilbar de açlıktan yabanı hayvan avına çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tarladaki ürünlerden geçen sene hasat alamadıkları için zor durumda olduklarını anlatan Dorilbar, her hafta yabanı hayvan avına çıktıklarını belirterek yemek üzere yakaladığı fare ve sıçanları göstererek yardım talebinde bulundu.

UGANDA'DA SON DURUMU

Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Doğu Afrika ülkelerinden Somali, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve Burundi gibi ülkelerde yaklaşık 23 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin başlaması bölge halkının geleceğiyle ilgili endişeleri arttırıyor. Gıda krizinin başlıca sebebini şiddetli kuraklık ve iç savaş oluştururken, ekonomik istikrarsızlık, yağış rejimindeki değişiklik ve göç trafiği de krizi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Bölgede hayvan ölümlerine ve hasadın düşmesine bağlı olarak oluşan gıda fiyatlarındaki artış da devam ediyor.