Vaad çok, icraat yok!

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, yerel seçimlerin üzerinden geçen 2 yıl sonrası, Serdal Sandal yönetimindeki Bayraklı Belediyesi'nin performansını değerlendirdi. ''Bayraklı dünyanın marka kentleri arasında olacak canlanacak, şenlenecek, güzelleşecek iddiasıyla 20 maddelik yol haritası ile vaatlerde bulunan Belediye Başkanı Sayın Serdar Sandal'ın seçim öncesindeki vaatleri hepimizin malumudur.'' diye sözlerine başlayan Başkan Polat, sözlerini şu şekilde sürdürdü; ''Bayraklı'da yaşam kalitesini yükseltecek projelerle umutları yeniden yeşerteceğiz diyen Sayın Sandal'a sormak istiyorum. Bayraklı'da umutları yükseltecek hangi projeye imza attınız. Dünya çocuk ve gençlik kenti olacağını iddia ettiğiniz gençler ve çocuklar için hangi projeyi geliştirdiniz ve sonuçlandırdınız. Evet Sayın Başkan, 2020 yılı içinde 10 park ve 3 kreş vaadinde bulunmuş idi. Bu parklar ve kreşler Bayraklı'nın neresinde açıldı. Her mahalleye bir kreş vaadinizi gerçekleştiremediğiniz gibi mevcut kreşleri de işletmemektesiniz. Bu kreş müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı harcama tutarının 'sıfır' olmasından belli olmaktadır. Halkımız için ekonomik ve kaliteli sosyal marketler kuracaktınız. Nereye açtıysanız bu marketleri söyleyin de bizde istifade edelim.'' dedi.

TÜM BU SORULARIN CEVABI KOCA BİR SIFIR

Verilen sözlerin icraatini göremediklerini ifade eden AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat; ''Çevre ve alt yapı hizmetleri ile dünyaya örnek bir bayraklı oluşturacağız iddiasında idiniz gerçekten dünyaya örnek olduk yağmurlu günlerde. Karada sandal ihtiyacı olan ilçe olarak dünya literatürüne soktunuz Bayraklımızı. 2020 yılında Haşim İşcan Caddesi cazibe merkezi olacak iddianız vardı Sayın Başkan, 2 yıl önceki haliyle duran Haşim İşcan Caddesi nasıl bir cazibe merkezidir sormak istiyorum. 'İş dünyası ile beraber kentsel istihdamı artıracağız' dediniz. Evet Sayın Sandal, 2 yıldır hangi iş insanı ile hangi projeyi Bayraklı'ya kazandırdınız? Kaç tane Bayraklılı hemşerimize yarattığınız bu istihdam ile işe imkanı sağladınız? Bırakın iş imkanı sağlamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ile aranızdaki çekişmeye Özkanlar Pazar yerinden geçimini sağlayan 1300 aileyi kurban ettiniz. 2020 Faaliyet raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılması planlanan Özkanlar Pazaryerine 2 yılda tek bir çivi dahi çakmadınız. Aradan geçen 2 yıllık dönemde Bayraklı'nın en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüme ilişkin hangi adımları attınız. Aslında tüm bu soruların cevabı belli; koca bir sıfır.'' dedi.

BU MUDUR ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BELEDİYECİLİK

Sosyal Demokrat belediyeciliğin hesap verilebilir ve şeffaflık ilkelerine göre bir yönetim anlayışında olacağını Serdal Sandal'ın en önemli vaatleri arasında olduğunu ifade eden AK Partili Halil Polat, ''Ancak diğer vaatleri gibi buda sadece süslü cümlelerden ibaret bir metnin ötesine geçememiştir. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın meclis tutanaklarına da geçen ve Bayraklı Belediyesi'nin borcunun açıklanmasına dair talepleri yuvarlak cevaplarla geçiştirilmiş Bayraklı Belediyesi'nin borcu açıklanmamıştır. 2020 yılı faaliyet raporuna göre ödenen yıllık faiz tutarı 7.545.306 TL olarak görülmektedir. Sayın Sandal her fırsatta belediyeye ait borçların ödendiğini söylemektedir. Peki borç ödenip azalıyorsa bu ödenen faiz miktarı neden düşmüyor? 2020 yılı gelir kesin hesap tablosunda İller Bankası ve AFAD tarafından verilen 2.000.000 TL'nin yansıtılmadığı görülmektedir. Şimdi bu 2.000.000 TL hangi kalem harcamalarda hangi müdürlükçe kullanılmıştır. Bu mudur şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışı? Depremzedelere 1 yıllık kira yardımı yapılacağı vaatlerinin de diğerleri gibi koca bir fiyasko olduğunu belirten Başkan Polat ''Merkezi hükümet tarafından 28 günde bitirilen Konteyner kentin, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşarak, konteyner kentte çalışmaları inceledik, bilgi aldık şeklinde yazılı ve görsel medyaya beyanlar vererek, sanki burayı belediye yapmış algısı yaratan trollerle belediyecilik olmaz Sayın Başkan.'' dedi.

100 MİLYONDAN FAZLA BORÇ YAPTILAR

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat sözlerini şu şekilde sürdürdü; ''Vaatlerin hiçbiri yerine getirmediği gibi Bayraklı Belediyesi'ni her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir borç yükünün altına sokuluyor. 176.210.872,00 TL borçla devir alınan belediyenin, 2 yıl sonundaki borcu 280.661.239,00 TL'dir. Sayın Sandal'a soruyoruz 104.450.367,00 TL artan borca karşılık Bayraklı'ya, Bayraklı halkına ne yaptınız. 2 yıl geçmesine rağmen çığ gibi artan borç yükünü, vaat edilen hiçbir hizmetin yerine getirilmediğini, hatta eskiden olan kreş gibi birçok hizmetin artık verilmediğini gün gün belediyenin borç batağına sürüklendiğini Bayraklı ve İzmir halkının takdirlerine sunuyoruz.'' dedi.