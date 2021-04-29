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Giriş Tarihi: 30.4.2021 06:17

1 Temmuz’da sona erecek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına göre, Türkiye’nin açısından ’nin sona erme tarihi olarak 1 Temmuz 2021 belirlendi.

Bazı düzenlenemeleri içeren Cumhurbaşkanlığı Kararları Resmi Gazetede yayınlandı. Remi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türkiye'nin açısından İstanbul Sözleşmesi'nin sona erme tarihi olarak 1 Temmuz 2021 belirlendi. Kararda, "19/03/2021 tarihli 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'"ninTürkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1/07/2021 olarak tespit edilmesine 9sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek
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