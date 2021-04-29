Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek sıraladı! Esnaf, memur ve emeklilere müjde...

Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen sahra topunu 1860 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan BORAN OBÜS'ünü yaptılar. Bugün burada ayrıca yeni geliştirilen platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Makinalı tüfeğin ismindeki 57 A ibaresinin özel bir anlamı vardır.

Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşiyle şehit düşen 57. alayın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır.

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

2017 yılında şehit olan üsteğmenimiz Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan OZOK el bombası. Makina Kimya Endüstrisi kurumumuz bu projeyi aldı, geliştir ve üretmeye başladı. Hayata geçirilen bu projeler imalat-ı harbiye ruhunun günümüzdeki yansımalarıdır.